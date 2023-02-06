此獎項也是NextDrive繼參與日本經產省「最大分散式能源管理實證案」後，再次獲得日本政府與能源產業的肯定。因應2050淨零碳排趨勢，潔淨能源將成主流，國際政府不僅積極將淨零政策入法，且與民間團體合作發展新能源應用，致力在能源轉型與電力穩供之間取得平衡。

一向嚴謹看待2050年碳中和目標的日本政府，對推動國內產官學界的資源整合不遺餘力，讓日本的新能源發展處於世界領先地位。從1996年起，日本經產省與新能源基金會(New Energy Foundation, NEF)合作，每年頒發新能源大賞(New Energy Award)，盼透過政府與民間權威機構協力合作，加速發展符合經濟效益、具創新商業模式的能源技術。

成軍不到十年的NextDrive是台灣少數能擠進日本能源界窄門的企業，自2016年起，NextDrive陸續向日本大型電力公司、電力零售業提供IoE能源物聯網平台服務。藉由相容於市場上多數能源設備的閘道器、模組化的能源管理系統到雲端數據API串接等服務，驅動日本電力公司、企業發展能源管理、虛擬電廠等新能源商機。

日本經產省為解決分散式能源管理與電力穩供議題，2022年邀請能源業者參與「分散式能源管理示範案」。而NextDrive的IoE能源物聯網平台協助ENERES、東芝(Toshiba)，利用家庭能源管理系統(HEMS)，串連家用蓄電池、EV充電樁，達成需量反應(Demand Response, DR)、虛擬電廠(Virtual Power Plant, VPP)等新能源應用，提供以物聯網技術維持電網供需平衡的嶄新服務。

獲日本政府與產業的再次肯定，NextDrive執行長顏哲淵表示：「我們的平台串連『雲』與『端』管理能源數據，利用開放式架構，成為企業發展新能源服務的引擎角色。」新能源服務在台灣是具成長性的龐大商機，隨著年初《氣候變遷因應法》上路，碳費、時間電價新制將對企業造成衝擊，能源管理與應用逐漸成為國內企業日益關注的趨勢，未來IoE能源物聯網平台可協助售電業者、再生能源業者、碳盤查顧問公司建構可規模化的應用服務。