竹北市公所斥資總經費2.18億元新建民眾活動中心綜合大樓，2020年10月30日開工動土，原定去年8月完工，因變更設計工程延宕近半年，也因設計變更項目停工，市長鄭朝方上任後積極排解相關問題，6日率領公所團隊實地現勘，施工廠商也於年後正式復工，預計最快今年5月完工。

竹北市舊有民眾活動中心1972年完工啟用，因建築結構老舊、耐震能力評估不良，且逾使用年限，2層樓建築亦不敷竹北市近21萬人口使用。因此公所在原址拆除重建民眾活動中心綜合大樓，面積共計7432平方公尺（約2248坪），規畫地下1層、地上7層，1、2樓為圖書館，3、4樓市民代表會，5樓市公所調解室及行政使用，6樓竹義里集會所，7樓則規劃羽球場。

原定去年底可完工的民眾活動中心綜合大樓，因變更設計項目差異大，導致工程延宕近半年，更因設計變更項目而停工，鄭朝方認為市民的權益不能隨著時間流逝，因此帶領公所工務課等相關單位到場現勘，並持續與廠商溝通協調，農曆春節後已正式復工。

鄭朝方表示，公所團隊在施工廠商帶領下逐層會勘檢視，目前仍有部分施工及設計未臻完善待改進，未來公所會在室內裝修工程，針對將相關設計不足加強補救，可望今年5月如期如質完工，也會以創新精準效率的態度來建置，以提供市民更舒適、更美好的活動空間。