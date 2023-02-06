新婚的愛雅，近日在衛視中文台《一袋女王》分享第一次見家長的精采故事，她說當時20多歲，擔心自己太年輕會不懂得進退應對，所以如果男友提及要跟他爸媽見面吃飯，她都會盡量避掉，但自覺很有禮貌所以應該會有長輩緣的愛雅，對於見長輩也不會太擔心，想說就順其自然就好。沒想到某次，男友媽媽的突然造訪，竟對她下了「很做作」的評論。

愛雅20多歲時在外租屋，有天下午跟男友還癱在沙發上休息的時候，沒想到竟然是男友媽媽突然來訪；原來有次男友生病，媽媽曾在愛雅不在時送藥過來，當天便想著要來看兒子。當時素顏、穿著睡衣的愛雅，趕緊跑回房間裡整理，「我年輕時不懂得分寸拿捏，現在回想起來應該是先簡單打完招呼，再進房間整理才對，所以自己當時第一步就做錯了」。

愛雅整理好後，發現男友媽媽板著臉，愛雅趕緊打招呼，然後鉅細靡遺的自我介紹，結果男友媽媽都只「嗯嗯」的回應，然後解釋不知道這是愛雅的家，愛雅聽後就到廚房切水果招待，接著愛雅就聽到男友媽媽開始碎念男友怎麼沒說這是女友家，還開始打聽愛雅的背景，重要的是口氣態度都不太好。

愛雅之後試著跟男友媽媽親近，不僅陪聊天，還叫外送張羅晚餐，飯後她也趕緊把碗筷洗乾淨，等到男友媽媽要離開，愛雅還要男友送媽媽回家，從頭到尾相當禮貌。當晚，愛雅傳訊息問男友有關媽媽的評語、有沒有需要改進的地方，沒想到男友竟回說：「我媽說妳很做作」，就連男友也嫌她做太多太過周到，讓自覺很有禮貌的愛雅很受傷。本集將於2月7日(二)晚上10點衛視中文台播出。