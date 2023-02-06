土耳其7.8強震狂搖1分鐘！ 多棟建築倒塌畫面曝 @ChinaTimes

土耳其南部卡赫拉曼省（Kahramanmaraş）於當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8級淺層地震，且1分鐘內高達8次有感餘震，造成許多建築物、樹木等倒塌，美國地質調查局（USGS）還預估恐有千人因此罹難。歸化中華民國5年的土耳其籍藝人吳鳳，稍早在臉書為家鄉災情發聲，難過地說：「Pray for my country.（為我的國家祈禱）」

吳鳳今（26日）在臉書崩潰地發文：「土耳其發生很大的地震（7.8）在東南部！」並附上哭臉的貼圖，表達難過的情緒。接著吳鳳指出，土耳其家人住的城市離災區很遠，但聽說震央附近很多大樓倒塌，甚至有人失去生命，吳鳳悲慟地呼籲：「為土耳其祈禱！冬天非常冷，我也很難過！天佑美麗的土耳其。」

土耳其強震引發國際高度關注，我國駐土耳其代表處查報相關災情，目前暫未接獲台僑或我國人傷亡的通報，駐處人員和眷屬皆平安。外交部表示，基於人道關懷的精神，中華民國政府宣佈捐贈土耳其政府20萬美元（約新台幣598.8萬元）賑災及安置災民，幫助土耳其重建家園。

土耳其7.8強震造成南部卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）多棟建物倒塌。（圖／美聯社）

而消防署也在第一時間掌握最新土耳其受災情況，特種搜救隊已完成人道救援任務整備，如果接獲外交部指示前往土耳其救援，將隨即聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，搭乘專機馳援，全力搶救受困的災民，展現台灣救災的軟實力。