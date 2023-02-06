交通部力推2030年市區公車全面電動化，今年卻取消原先每輛最高700萬元的示範補助。新北市長侯友宜今視察台北客運行車安全訓練時喊話中央，希望原本承諾的補助不要再變，趕快再按照計畫做好。（蔡雯如攝）

交通部力推2030年市區公車全面電動化，今年卻取消原先每輛最高700萬元的示範補助，不少業者大嘆吃不消。新北市長侯友宜今視察台北客運行車安全訓練時喊話中央，希望原本承諾的補助不要再變，趕快再按照計畫做好；新北市交通局長鍾鳴時表示，目標不是口號，要有扎實的財務基礎，今年補助砍半，將影響業者意願，目前已函文中央，盼審慎考慮是否刪減。

交通部今年修正電動大客車補助作業要點，刪除原先最高700萬的示範補助，僅剩一般補助最高370萬元。侯友宜表示，交通部補助有些改變，他覺得最好可以跟大家並肩作戰，讓汰換公車的速度更快，這才是誘因，市府會跟中央協調，希望原本承諾的補助不要再變，趕快再按照計畫做好，新北市該做的一定會做，全力以赴。

對此，鍾鳴時表示，一輛電動車成本約1000至1200萬元，燃油車則是約300萬元，為了鼓勵業者汰換燃油車，中央當初提供示範補助，配合地方每輛150萬元補助，業者僅需再負擔100萬就可升級，今年刪除補助後，業者須自負約300萬元，汰換意願當然不高。

「目標不是口號，要有扎實的財務基礎！」鍾鳴時說，交通部制定計劃應該要很嚴謹，若執行期間又突然降低金額，錢不夠會對業者造成很大影響，雖然空汙費等環保署補助都可以爭取，但中央既然已經宣布補助，應該審慎考慮，以免影響2030全面電動化的期程。

鍾鳴時補充，交通部今年只提供2家電動車汰換車廠的補助，還另外限額全國400輛示範補助名額，不是每個縣市都有辦法順利申請，業者未來買不到車子也會產生問題，因此新北市已函文給中央，提出轄內業者的疑慮，盼中央審慎考慮政策。