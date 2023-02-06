新北市長侯友宜提出台灣不該做強國棋子，被暗指「疑美論」，前總統陳水扁今天表示，要選總統的人不管講什麼話都會被放大。外界質疑侯友宜兩岸外交能力，他說，沒有總統候選人是一定要懂這個懂那個。他相信民眾黨主席柯文哲2024會參選到底，但這結果也不一定對民進黨有利。

陳水扁今天接受資深媒體人黃光芹專訪，對於侯友宜「台灣不該做強國棋子」的說法，被賴清德暗指為「疑美論」，陳水扁說，為何不能說是「疑中論」呢？

他說，他自己也曾提出台灣中國一邊一國，主張台灣是主權獨立的國家，不是別人的一部分，台灣的未來跟前途只有2300萬人民可以決定，不是其他國家、政府、政黨、國民可以決定。

陳水扁認為，「兩大之間難為小」，我們要當中國的一省，還是美國的一州？在美中對抗下，不管怎樣都會有人講，而侯友宜指的強國也可解釋為中國，我們都不希望我們是別人的棋子，台灣國家利益是要絕對優先，但要選總統的人不管講什麼話都會被放大。

至於國民黨2024總統人選會由誰出線？陳水扁指出，藍綠兩黨目前面對2024總統大選，候選人應該都還沒有定於一尊，還在發展跟變化當中，「能夠贏是最重要的事」，國民黨到最後一定會整合，如果是志在當選，就會考慮誰出來才有可能贏。

侯友宜兩岸、外交、軍事等方面能力遭綠營質疑，但他說，沒有總統候選人是要經過各項考試、面試或是經過托福考試等資格，「沒有說一定要懂多少，也沒有說一定要懂這個懂那個」。

陳水扁表示，現在的選舉不是要選最厲害的人，儘管很有能力也不一定會當選，因為民主選舉就是選民決定，問題一堆的人也是可以當選，但這就是民主選舉，只能尊重人民選擇。

談到民眾黨主席柯文哲在2024角色，他認為，相信柯文哲會參選到底，但這結果也不一定對民進黨有利，即使民調顯示柯文哲拿走比較多藍營票，但到最後如果大家認為柯文哲當選可能性不大，藍營票就會回流，所以政治跟選舉都是千變萬化，不是一加一就會等於二。