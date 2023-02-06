由前屏東縣長潘孟安（左）牽線，神戶學園專校總長蔣惠萍（中）特地採購屏東香蕉，送給日本九州212所小學。（林和生攝）

旅日台僑、神戶學園專校總長蔣惠萍（後排右四）特地採購屏東香蕉，送給日本九州212所小學，做為營養午餐食用。（林和生攝）

因為想讓日本的孩子吃到好吃的香蕉，促成了一段台日好蕉情！

屏東縣政府6日由屏東縣長周春米、前縣長潘孟安、日方代表學校法人神戶學園專門學校總長蔣惠萍等人共同裝櫃，將1350箱約16.2噸屏東香蕉封櫃直送日本九州地區小學，供應7個縣、212所小學學童營養午餐，最遠連北海道都可以吃到美味的屏東香蕉。

這項越洋跨海、陸路運送超過2000公里的任務並不簡單，還橫跨2位前後任屏東縣長的接力合作，前屏東縣長潘孟安透露，去年大選結束後隔天，便飛往日本進行城市交流，當時會面結識學校法人神戶學園總長蔣惠萍，她在日本辦學並積極推動台日交流。

她說自己的孩子在日本吃到的都是菲律賓香蕉，但她心目中認為全世界最好吃的是台灣香蕉，她想讓孩子吃到最好吃的香蕉，同時改變日本年輕人的味覺，透過食農教育加深日本民眾對台食文化的印象及好感度。

因此找到曾進運東京奧運選手村的屏東香蕉，生產符合日本出口品規的香蕉果品，具有GGAP及TGAP PLUS驗證，以40呎的貨櫃滿櫃裝載1350箱香蕉，正式輸往日本。

但如何把新鮮香蕉即時運送到各所學校就讓人傷腦筋，因為香蕉冷藏運送最佳溫度為12度，日方的冷藏宅配車都在5至10度左右，日本北海道是零下溫度，配送更困難。後來「佐川宅急便」得知要運送台灣香蕉，主動表明擔下此次配送任務，特別派出7輛冷藏車，才終於讓屏東香蕉得以送至九州地區。

此次屏東香蕉將供應日本九州福岡縣、大分縣、熊本縣、長琦縣、宮崎縣、鹿兒島縣及山口縣等212所小學，蔣惠萍專程從日本飛到台灣參加香蕉裝櫃，旋風式來回72小時，她表示，此行覺得「感恩、感激、感動與感謝」，因為是集結眾人通力合作，才能把屏東最棒的香蕉送到日本小朋友手上。