新北市樹林1名40歲許姓女子，她因去年底從香港搭機入境，攜帶2包臘腸且未申請檢疫，違反非洲豬瘟防疫規定，遭農委會裁罰20萬元，該案今年1月移送法務部行政執行署新北分署執行，但其名下無財產可供執行，因此新北分署寄發通知，要求許女本月9日前自動繳納，許女接擭通知後，只能辦理分期繳納。

據了解，許女去年12月前往香港訪友，有人母親贈送2包臘腸做為伴手禮，但許女不清楚非洲豬瘟相關防疫規定，在未申請檢疫的情況下，將2包臘腸放置在行李箱內，當月27日返回台灣時，遭海關查出，農委會動植物防疫檢驗局新竹分局對其裁處20萬元罰鍰。

該案件在今年1月份移送新北分署執行，但許女名下並無財產可以供執行，因此先行寄發傳繳通知，限其在本月9日前自動繳納；許女接獲通知後，日前前往新北分署說明，表示自己目前待業中，連生活費都需靠父親資助，每月僅能繳納5000元，待有穩定收入後，會主動提高繳納金額，新北分署審酌後，同意讓她分40期繳納。

新北分署提醒，非洲豬瘟疫情尚未絕跡，稍有不慎即可能出現破口，殃及國內經濟及全民健康，全民仍須加強防疫，新北分署呼籲民眾，自海外入境切勿攜帶豬肉製品，亦勿郵寄豬肉製品包裹，以免遭受裁罰，並被強制執行。