伍佰曾任H.O.T.原創音樂大賽評審。（台灣青年夢想聯盟協會提供）

H.O.T.原創音樂大賽（Hybrid Original Tournament）原本即將開放報名，現在卻傳出因為經費不足，必須喊卡。消息一出，不少已經準備參賽的學生隊伍在網路上敲碗求救。

H.O.T.原創音樂大賽是學生進入歌壇的管道之一，過去幾屆比賽的評審長，都是歌壇重量級人物，包括周杰倫、張惠妹、林俊傑、伍佰、林宥嘉、蕭煌奇、蕭敬騰、周興哲等人都曾經擔任比賽評審長，也因為透過大咖藝人的號召，讓比賽能見度大幅提升，每年都吸引300組以上參賽者，成功挖掘了包括理想渾蛋在內的潛力歌手，第六屆的黃宇寒也曾經入圍金曲獎。

今年進入第十屆的H.O.T.原創音樂大賽，是在2013年由台灣青年夢想聯盟協會發起的，透過舉辦音樂大賽，以賽事串聯產業、推動原創校園音樂，希望藉由音樂創作比賽，為台灣樂壇培育優秀人才。H.O.T.原創音樂大賽參賽者經由比賽發表作品，入圍總決賽者可獲取與合作唱片公司簽約的機會；高校組總決賽參賽者則可憑晉級證書，申請台北城市科大流行音樂事業系及演藝事業系、遠東科大流行音樂產業管理系，於書面審查時加分。

但每屆需要數百萬的活動經費，除了文化部跟教育部的補助之外仍需仰賴企業伸出援手，但是這3年疫情衝擊了產業經濟，也讓負責主辦的台灣青年夢想聯盟協會在尋找企業贊助的過程，碰到了難關，原本都已經談妥本屆要和陳子鴻音樂學院合作，卻不得不暫停賽事舉辦，台灣青年夢想聯盟協會雖然還在做最後的努力，但也必須先宣布暫停比賽，希望可以有奇蹟出現。