高點綜合台《震震有詞》近日討論「大男人或大女人的控制下，婚姻如何維持？真走到離婚那一步，該如何保障自己的權益？！」演員鄒承恩的老婆愛寶直言，「鄒承恩蠻大男人，掌控家中經濟，控制欲超強！」

她說疫情期間工作減少，鄒承恩多了許多時間在家帶小孩，便主動問愛寶：「妳要不要出去找工作賺錢？」當愛寶即將應徵醫美集團應徵主管職時，鄒承恩就緊張的問：「妳就職後主管是男的？面試妳的是男的？」等問題，還要愛寶保證主管之後不會對她有其他想法？去工作後還要另外請保姆或花錢上才藝班，衡量之下能賺到錢嗎？種種分析後，愛寶反被鄒承恩說服，拒絕了新工作機會，讓她著實傷心了一陣子。

愛寶說結婚後沒有領過零用錢、家用，甚至連菜錢都沒有，謝震武律師聽後驚訝地問，「那你們怎麼過生活？」愛寶表示，先生會帶著全家一起到賣場採買一週的食材，如果今天多煮了一道菜，那明天就減少一道菜，就連幫孩子多買一雙襪子都會被質問。愛寶解釋鄒承恩覺得她沒有數字觀念，因此家中經濟大權都由鄒承恩主導，但事實上愛寶連他有多少錢都不清楚，謝震武不禁笑問：「妳有聽過男人有錢就作怪？」愛寶略帶無奈地說：「他要作怪我也沒辦法。」

愛寶還爆料鄒承恩很愛比價、殺價，「但他都用眼神示意我去殺價，回到車上後還會對我發脾氣說，幹嘛不從低價開始喊。」除了控制欲強，鄒承恩似乎很享受在家發揮大男人的個性，愛寶透露心疼先生拍戲很累，每天都要幫忙按摩到他入睡，曾經發生過愛寶太累不想幫忙按，鄒承恩隔天起床還會臭臉，愛寶說：「其實也是自己把老公寵壞了。」許聖梅忍不住表示「我無法接受耶！」並說若發生在自己家中，只有兩條路，一是先生拿錢來、二是直接離婚，「不然怎麼過日子。」

聽完愛寶與鄒承恩的相處，謝震武問：「結婚這六年來會不會過得水深火熱？」愛寶表示對現在的婚姻生活還算滿意，雙方相處並非到無法溝通，甚至對於鄒承恩的大男人，愛寶似乎挺甘之如飴，也覺得對方這一切都是愛她的表現。