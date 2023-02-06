根據EPFR調查，在截至1月25日的4周裡，外國主動型基金投入中國大陸股市的金額達到了13.9億美元，而投入香港股市的資金更多，達到21.6億美元。

EPFR量化策略部門經理Steven Shen表示，過去5年來，主動型基金經理人對中國市場從未如此積極，基於中國放棄清零防疫政策並急速重新開放等因素，在極短期內，應能看到主動型基金進一步加碼中國股市。

EPFR表示其追蹤的是全球46兆美元資產的資金流動。

根據Wind Information提供的數據，上證綜合指數1月上漲逾5%，創下去年11月（漲近9%）以來的最大單月漲幅。香港恆生指數1月漲超逾10%，為連續第三個月收高。

EPFR量化策略部門經理Steven Shen表示，國際資金湧入中國股市的速度比2022年初更快。當時有一些機構投資人喊話「買進陸股的時候到了」，稱2022年是攸關中國政局的一年，北京將把重點放在「求穩」上。

相較之下，受到上海封城以及嚴格的防疫政策削弱中國商業活動影響，去年其內資對投資中國股市則相對保守。中國2022年國內生產毛額（GDP）成長3%，是數十年來最疲弱的增長之一。

中國在去年12月突然放棄了越來越嚴格的防疫措施。其觀光業、包括出國旅遊在內，在1月底的農曆新年期間顯著復甦。

今年，中國國內投資人的信心也逐漸回籠。財富管理公司Hywin財務長Lawrence Lok表示，基於中國的宏觀經濟環境，我們將在2023年看到更多中國客戶的資金回流中國市場，及重新流入次級市場基金。他表示，由於市場陷入震盪，去年這些客戶不想冒險。去年上海和香港股市重挫逾15%。

此外，根據EPFR數據，截至1月25日的4周裡，被動型基金流入中國和香港股市以及美國上市中概股的資金淨額為70.5億美元。

根據摩根士丹利所做的分析，1月截至25日，聚焦於長期投資的美國基金經理人淨買入13億美元在美掛牌的中國股票，為連續第2個月呈現淨流入。摩根士丹利分析師表示，美國的多頭基金經理人稱他們剛開始減弱對中國股票的減碼力道，或開始與投資人討論解除對中國股票曝險的授權限制。這些美國多頭基金預期資產持有者的資金，將在2023年第二季加速流入中國股票。大摩的報告亦指出，在美國股市，淨流入資金最多的中概股包括拼多多、百度和嗶哩嗶哩。

Bernstein分析師則警告，美國的主動型基金經理人仍在觀望，中國股市要進一步走高，就需要這些美國基金以及中國本地投資人進場買入。恩斯坦在1月底出具的報告中指出，過去3個月「極端」的資金流入，可能影響市場在未來三個月能否持續反彈，我們認為短期內，投資人在選擇對陸股的曝險時應更加謹慎。