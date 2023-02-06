周一南韓KOSPI指數收盤跌42.21點或1.70%，為2438.19點。成交量為溫和的5.54億股，總交易金額為7.54兆韓元(約60億美元)。機構投資人和外資賣超8170億韓元的股票，散戶買超7910億韓元。
上周五道瓊工業跌了0.4%，科技股為主的那斯達克也下跌1.6%。
分析師說，就業資料顯示，美國企業一月的招聘人數事其菸個月的兩倍，令人擔憂聯準會將延長升息，來打壓通膨和減緩經濟活動。
Mirae資產證券分析師Park Hee-cheol說，在今天的交易中，外資拋售了風險資產，尋找例如美元等安全避風港，因為聯準會可能延續收緊政策。
在首爾股市，大多數板塊下跌。
三星電子跌3.5%，報6.16萬韓元；SK海力士跌3.4%，報8.91萬韓元。現代汽車也跌1.2%。電池製造商樂金能源蹶決方案(LGES)跌1.9%。
在上升的個股中，韓亞航空升0.3%，廉航公司濟州航空升4.3%，家電製造商樂金電子升0.8%。
韓元匯率下跌23.4韓元，創下去年12月6日以來的最大跌幅，為1美元兌1252.80韓元，匯率同時也是自1月6日以來的最低水準。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。