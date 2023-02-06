受到1月春節長假工作日減少，整體營收受影響，騰輝-KY自結1月合併營收為3.61億元，月減7.2%，年減38.61%。

騰輝-KY深耕軍工、航天等特殊應用高毛利材料，維持銷售穩健向上並未受影響，長期以來持續終端認證及積極布局，今年已獲得海內外新市場訂單需求，將為業績帶來新貢獻；新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等。

騰輝-KY表示，散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻。除此之外並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用等。

展望未來，騰輝-KY表示，戰爭、通膨等不確定性因素仍存在，但隨著放緩升息腳步、大陸解封，供應鏈將更趨穩定，隨著旅遊及商務飛行需求大增，加上俄烏戰爭及各國國防預算提高，增進了軍工航太發展利基，公司專注開發特殊材料應用市場，產品品質在市場上已具有相當競爭力，皆有能力爭取更多訂單，讓公司整體獲利表現值得繼續期待。