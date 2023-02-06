彰化縣近日不平靜，交通意外頻傳，光是今年1月23日至2月3日，就發生至少7件死亡車禍，引起警方重視，除了進行交通大執法之外，縣警局長也率隊為民祈福，張國雄表示，平常就會到廟宇祈求民安，這次特別向媽祖參拜，祈求縣民行車平安。

根據警方統計數據，分析2022年死亡車禍的發生原因中，路段占52％，路口占48％，其中設有號誌路口占43％、無號誌路口占比57％，車禍違規則仍以闖紅燈、超速為大宗，而民眾疲勞駕駛發生車禍自撞42件，也占29％。

彰化縣警察局長張國雄表示，能為地方祈福、求平安的他都會去做，今天特別率領交通隊長林神改、和美警分局分局長葉文啟，偕同和美鎮長林庚壬、伸港鄉長黃永欽等人，到福安宮向天上媽祖參拜祈福、以求護佑縣民行車平安無災無厄。

縣警局表示，針對上述肇事原因，除了在易肇事路段公布車禍死傷件數，來提醒駕駛小心之外，也製作宣導影片，從網站、社區等加強推廣，以此來改善死亡事故比例偏高問題，不過還是呼籲所有用路人，應遵守交通規則，放慢車速以策安全。