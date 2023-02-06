一名57歲的男性患者，去年在他院參加C肝試辦計畫，完成口服抗病毒藥物治療後隔12周檢測病毒量，確定體內已經殺死肝炎病毒，以為C肝已經痊癒就沒戒酒。沒想到，今年健檢發現肝臟出現大約6公分腫瘤，求診中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科醫師柯志燃，經過影像學確診是惡性腫瘤，以手術切除，目前病患癒後定期回診追蹤。

C肝的進程可分3部曲，肝炎如果不治療，就會變成肝硬化，最後變成肝癌。柯志燃表示，這名患者吃完抗病毒藥3個月，以為體內沒有病毒，肝炎痊癒就縱情喝酒，導致在肝的中心第1葉緊貼下腔靜脈出現約6公分腫瘤，並且轉移到肝的第2、3葉，也出現大約1.6公分腫瘤，已是肝癌第2期，如果再慢點追蹤，腫瘤可能就侵犯到下腔靜脈而難以應用外科手術達成治癒性切除。

柯志燃使用超音波切肝器，把緊貼下腔靜脈的肝腫瘤做了完整切除合併肝臟第2、3葉切除，因為腫瘤夾在下腔靜脈與肝靜脈中間，尚未侵犯到血管，所以出血量大約只有50 C.C.，手術時間約1個多小時，病患術後7天出院，目前持續回診追蹤。

柯志燃提醒，參加C肝試辦計畫的民眾，不要以為吃藥就痊癒了，戒酒之外，還要定期回診追蹤。C肝透過血液傳染，不安全的性行為，共用針頭等都是好發族群，長期喝酒也是肝硬化肝癌高危險族群。因此長期喝酒，有得過C肝，或吃過C肝抗病毒藥物，3到6個月要定期做超音波追蹤或是抽血檢查，避免變成肝硬化，甚至導致成肝癌。

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