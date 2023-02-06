據央視新聞報導，中國氣象局今天（2月6日）下午舉行例行發佈會，會上發佈了《2022年中國氣候公報》。公報內容指出，去年中國氣候狀況總體偏差，暖乾氣候特徵明顯，旱澇災害突出。

去年全大陸平均氣溫為歷史次高，降水量為2012年以來最少。區域性和階段性乾旱明顯，南方夏秋連旱影響重；暴雨過程頻繁，華南、東北雨澇災害重，珠江流域和松遼流域出現汛情；登陸颱風異常偏少，首個登陸颱風「暹芭」強度強，颱風「梅花」四次登陸，強度大、影響範圍廣；夏季中國中東部出現1961年以來最強高溫過程，南方「秋老虎」天氣明顯；寒潮過程明顯偏多，2月南方出現持續低溫陰雨雪和寡照天氣，11月末至12月初強寒潮導致多地劇烈降溫；強對流天氣過程偏少，但局地致災重；北方沙塵天氣少，出現晚。與近五年平均值相比，氣象災害造成的農作物受災面積、死亡失蹤人口和直接經濟損失均偏少。

2022年，全大陸平均氣溫10.51℃，較常年偏高0.62℃，除冬季氣溫略偏低外，春夏秋三季氣溫均為歷史同期最高；全國平均降水量606.1毫米，較常年偏少5％，冬春季降水偏多、夏秋季偏少，夏季平均降水量為1961年以來歷史同期第二少。六大區域中，東北、華南、華北降水量偏多，長江中下游、西南、西北降水量偏少；七大江河流域中，除長江流域和淮河流域降水量偏少外，其他流域降水量均偏多，遼河流域降水量為1961年以來第二多。

2022年汛期，大陸雨季進程總體較常年偏早，但雨量強弱差異大。華南前汛期開始早、結束早，雨量偏多；華北雨季開始早、結束晚，雨量偏多；東北雨季開始早、結束早，雨量偏多；華西秋雨開始早、結束早，雨量偏少；長江中下游入梅早、出梅早，梅雨量偏少；西南雨季開始早、結束早，雨量偏少。