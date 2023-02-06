知名作家吳淡如之前透露寧願花錢住五星飯店也不願在法國置產，因為當地規定非自用住宅若被強佔2天就能合法住，引發熱議，對此一名網友證實真有此事，過世姑姑買的法國透天就是這樣被遊民霸佔，還不能趕走他。

一名網友日前在PTT代友發文，姑姑在法國猝逝留下一棟透天，預估花500至600萬就能辦過戶繼承，但現在問題是警察說有遊民在2022年秋天住進去，要等過完冬天才能「請」他們離開，若他們不願意搬，也只能按照法國法規程序走，要花上2、3年時間。

原PO表示，由於程序太麻煩，再加上沒有家人想去法國管理那間房，所以目前打算放棄房子了。看完原PO的分享，網友紛紛留言：「如果趁遊民出去覓食，換你搬進去住，不讓他進來，這樣怎麼算？」、「這樣水電要誰繳」、「台灣應該也要這樣搞」。

以及有許多人反而大讚這才叫打房「佔屋權利啊，西歐都有保障，佔久趕不走還會變你的」、「這才是居住正義」、「合理，避免房產變成炒作商品，活化土地空間」、「世界怎麼跟的上台灣，房子不是拿來住的，一堆空屋沒人住，房價高到年輕人買不起」、「西歐都有佔屋權，所以那裡劣質投資客每棟房屋都要請管家」。