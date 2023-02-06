世豐表示，雖1月工作天數較少導致營收年比減少，惟美洲地區冬季受颶風、暴雪等劇烈天氣災害，推升居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，集團除持續深化全球業務接單動能，同時積極與客戶共同開發新款螺絲產品，拉升客戶業務合作黏著度，強化集團整體良好競爭優勢，有助於挹注未來營運持續向上發展。

根據台灣螺絲公會統計顯示，2022全年螺絲出口量為166.53萬公噸，年比微幅減少0.7%，隨著螺絲業逐漸轉型成功，持續朝生產高值化產品方面，帶動螺絲產品單價提升，使2022年外銷金額達到63.55億元美元，改寫歷史新高紀錄。世豐指出，集團透過多年來持續深化數位智能化生產與管理、客戶與供應商輔助系統等優勢，有效提升生產效率、符合產品高品質、快速交期等各面向訂單要求，再加上集團優異之研發創新技術，有助於持續發揮集團最大綜效，包括世豐規畫跨入車用扣件領域布局，目前已成功取得IATF 16949認證、以及取得電池模組鎖付螺絲之樣品訂單，有望推升集團未來新一成長動能。

展望2023年第一季，世豐審慎關注後續的訂單與發展。世豐仍積極深化美洲、歐洲市場業務拓展力道，加上木螺絲新產品係美洲地區客戶唯一綁規合格供應商，挹注新產品高附加價值之市場競爭力，並持續看好客戶後續新品拉貨動能，此外，世豐仍透過參加重要知名展會以提高市場知名度、精進生產庫存管理等策略，積極擴大建築工程、戶外與居家裝修、車用扣件領域接單及送樣機會，皆有助於整體營運保持動能。