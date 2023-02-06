龍德造船成立在1976年，資本額9.8億元，以設計、建造中高速船艇起家，擁有自有船體設計團隊，2007年起交付國外訂單，外銷多國軍警國防、消防救難、離岸風電、港口作業等用途的船艇，至2019年期間國外營收占比約56～72％，近年來國艦國造需求攀升，營收逐年上升，2022年累計營收38.32億元，年增70.71％；去年前3季累計營收27.05億元，稅後淨利1.62億元，每股盈餘1.65元。

截至2022年，龍德造船打造過核生化防護消防及救難船、風力發電廠人員運維船和小水線面雙體船、海岸巡防所使用的19公尺巡邏艇、13公尺巡邏艇、19公尺快速消防艇等共565艘船舶艦艇，並承接全壽期保養維修業務，外銷國家包括日本、澳門、菲律賓、阿曼、香港、英國、新加坡等國，並積極尋求開拓中東、歐洲等潛在市場的商機。

龍德造船指出，巡邏艇是最能發揮中高速船舶性能的船艇，也是龍德造船近年來極力發展的產品，屬高利基、高附加價值的產品，可快速量產，建造和設計比大型船艦更具彈性，是世界各大船廠發展重點。

近年世界各國間的衝突，有從國與國之間的軍事衝突轉為恐怖攻擊、非法活動等不對稱對抗的趨勢，不法份子往往配備機動性較強的小型船隻，大型軍艦反應動作較不靈活、缺乏機動性，因此龍德造船評估已開發國家對巡邏艇有較高需求；此外，面對地球暖化帶來的極端氣候，大型船艦不易執行救難任務，須由小型巡邏艇偕同配合，這些都是後續相當可觀的營運動能。

展望2023年，11艘海軍高效能沱江艦，其中，第2～6艘營收金額70~80億元，大部分會在今年認列；另外，水下無人載具7.65億元法人預期也可認列在今年營收上，將可持續推升營收。另外，沱江艦後續還有5艘將在2月14日開標，船體建造經費達90億元，若得標將可拉長訂單能見度。

董事長黃守真指出，龍德造船過去都是製造40公尺小型船，中高速艇海外成績相當不錯，毛利率較佳。這幾年配合政府國艦國造政策，國內營收比重提升，雖然影響毛利率，但塔江艦、沱江艦建造技術更高，加上新建六廠廠房更大，帶動公司整個營運大成長，有利於未來回到國際市場建造更大艦艇的競爭力。