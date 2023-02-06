為了全面評估新冠病毒感染情況，北京、湖南、廣東深圳和湖北武漢等多地宣布，將展開人群血清抗體調查。深圳羅湖醫院集團醫學檢驗中心近日發布通知，稱為了應對疫情變化，醫學實驗室已展開新冠抗體檢測項目。

綜合中新網與香港東網報導，北京市疾控中心副主任王全意日前表示，北京市目前已建立臨時人群免疫，近期發生新冠病毒感染疫情流行風險較小；為全面評估新冠病毒感染情況，了解社區人群血清抗體水準，北京市即將展開人群血清抗體調查。

王全意指出，北京市人群血清抗體水準調查計劃於今年2月至3月完成。該調查採取多階段分層隨機抽樣調查方法，從16個轄區和北京經濟技術開發區中選取約5000名社區人群，進行問卷調查和血清學標本採集。他表示，該研究將為未來優化資源配置和新冠防控提供參考。

對於北京此次展開的人群血清抗體調查，王全意也表示，考慮到隨著時間推移，抗體水準也會自然下降，將來根據需要，可能展開動態評估。

羅湖醫院集團醫學檢驗中心指近期感染的患者，如存在臨床肺炎症狀表型，需結合臨床積極抗感染治療，而新冠抗體的檢測項目為可疑重症肺炎診斷提供診斷依據。

湖南疾控中心近日發布通知稱，自7日起展開新冠抗體檢測服務，檢測費用為32元人民幣，疾控中心門診部二樓可即時抽血進行抗體檢測，每日限100人，採樣後的第二個工作日可領取紙質報告。

武漢市則早於上月15日起，在市疾控預防醫學服務中心新增一項抗體水準檢測服務，預約平台顯示近一週已經約滿。