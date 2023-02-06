許光漢、林柏宏、王淨近日到Yahoo TV《佼心食堂》宣傳《關於我和鬼變成家人的那件事》，許光漢在直播過程中不知為何頻頻口誤，聊跳舞時說自己「比較長」，王淨一聽立刻大喊開玩笑，即使許光漢努力補充「是手」也沒人理會。在挑選幸運網友call out時，他又脫口而出「靠X」。黃子佼點出許光漢在《想見你》和《關於我和鬼變成家人的那件事》都是「三人行」，結果許光漢自己回答：「可能喜歡。」說完才發現自己又說錯話，最後乾脆豁出去自暴自棄，連粉絲要求他壁咚林柏宏，甚至黃子佼來參一腳，他都放棄掙扎照做不誤。

林柏宏（左起）、王淨、許光漢分享拍片趣事。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

許光漢在片中大露屁股，他卻說事前並不知情，因為劇本沒描寫這麼細，但他認為既然是荒謬喜劇，不如就荒謬到底。許光漢表示，一開始看到劇本就覺得滿有趣的，除了冥婚的題材特殊，串起故事的手法巧妙，加上角色鮮明，也好奇導演程偉豪要如何呈現。

在片中赤裸跳〈舞孃〉的許光漢坦言，他平時肢體僵硬，多虧了拍戲現場腎上腺素被激發才跳成。他在拍攝當下一絲不掛，僅重要部位有做保護措施，林柏宏打趣，當時開車經過的路人真的是非常幸運。

林柏宏在片中也有跳舞場景，他自謙不會跳舞，事前有上課，但最終還是拍了十幾次才過關。王淨直說跟許光漢、林柏宏相比，自己只有追逐戲跌倒受傷，根本沒什麼好抱怨的。王淨笑說，比起困難，在拍攝時要憋笑難度更高，像是明明單純開車的動作，許光漢卻演得超浮誇，讓一旁對戲的她哭笑不得。