「淫魔富少」李宗瑞又有最新作品！一名網友日前去台灣燈會觀賞時，在作品名單發現了超熟悉的名字，且花燈中的藍鵲和兔子還做的徐徐如生，讓他不斷猜想究竟是不是是由李宗瑞本人創作。照片一出，掀起網路上熱烈討論，甚至有人說：「鳥做的很猛耶」。而矯正署也證實，該作品確實由李宗瑞共同創作，並拿下「台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組的佳作。

原PO在PTT八卦版發文表示，日前下班後到國父紀念館賞花燈，想起去年李宗瑞花燈作品得獎，沒想到今年又在眾多作品中發現熟悉的名字。一個由法務部矯正署台北監獄參賽的花燈作品「兔耀福門喜臨春」，共同作者中出現「李O瑞」，讓原PO好奇：「這個李O瑞是不是就是我們的宗瑞哥R？」

而原PO也上傳作品照說：「奉上疑似宗瑞哥做的生動藍鵲，以及兔兔本尊」，讓不少網友看了相當詫異，紛紛留言，「得獎的還有可能提早報假釋」、「反正閒著也是閒著，要關29年啊」、「那鳥做的很猛耶」、「鳥做的真逼真」、「藍鵲有料」、「進監獄後發揮才華」、「殺人判的比他輕…沒道理」。

富少李宗瑞因2012年偷拍性侵藝人、女模，約有30人受害，被判刑29年10個月定讞，目前仍在台北監獄服刑中。而去年由李宗瑞與4名收容人共同創作「祥虎獻瑞慶元宵」花燈，榮獲「2022台北燈節」小型燈座類之社會大專組「特優獎」。矯正署表示，今年作品「兔耀福門喜臨春」確實由李宗瑞共同創作，並獲得「台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組的佳作。