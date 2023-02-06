谷關統一渡假村戶外溫泉專區。（吳娮翎攝）

谷關統一渡假村露營專區。（吳娮翎攝）

谷關夢饗假期三天兩夜專案，平日和洋房內含湯屋，可以直接在房裡泡美人湯。（吳娮翎攝）

「鱘覓特盛饗宴」可以品嚐海鮮美味，還有鮮美鍋物。（吳娮翎攝）

谷關夢饗假期三天兩夜專案，可享用美味午茶、蛋糕。（吳娮翎攝）

搶攻冬季泡湯市場，谷關統一渡假村即日起推出「谷關夢饗假期三天兩夜 完美旅行CHECK！」專案，平日和洋房(一大床)1萬6160元起，三天兩夜餐食可以體驗自助式早餐，還有海鮮鍋物大餐「鱘覓特盛饗宴」、夢饗雙人簡餐，內含精緻料理韓式醬雞翅、海鮮烏龍麵、蝦仁蛋炒飯、香菇燉雞盅，還可享用精選午茶，其房型內有湯池，戶外也有泡湯專區，以及運動區，更可以延遲到中午退房，最適合平日想偷閒的旅人。

2021年斥資數億全新裝修，從大廳到房型都帶有原民藝術的設計巧思，穿過山、在翠綠與鬱鬱蒼蒼森林裡，循著台 8 線平穩的路況，不斷向中央山脈延伸，「谷關統一渡假村」被峽谷與大甲溪溫柔擁抱，周遭更有捎來步道、谷關溫泉公園及八仙山森林遊樂區...等知名景點，想來泡湯度假，或是登山後的休憩都很適合。

谷關統一渡假除了溫泉房型有看頭，谷關統一渡假村內還有專屬露營專區，以飯店GLAMPING體驗為訴求，山林裡的野奢假期，無須攜帶任何裝備就能享受最奢華的療癒旅行，詳情可洽官網。