新北市動保處日前接獲小貓救援案件，動保員將小貓救出後，發現貓的四肢腳掌發黑、皮膚潰爛，部分腳趾骨外露，送往動物醫院治療，獸醫判定為人為傷害，動保處掃描晶片查出飼主身份，隔日通報新莊頭前派出所、流浪動物之家基金會前往查訪，最後飼主徐姓女子坦承以腳套緊纏貓腳，最後被警方依違反動物保護法函送。

動保處表示，日前接獲新莊民眾通報，指住家2樓遮雨朋友貓叫聲，疑似受困，動保處立即派員前往救援，不料將貓救出後，動保員卻發現小貓的腳掌傷勢嚴重，將貓送往動物醫院救治，後經獸醫師判定傷勢乃人為造成，因此掃描晶片確認飼主身份為1名徐姓女子，隔日啟動調查。

動保處查出，飼主登記地址就在通報救援處的同棟公寓，且日前飼主還通報貓遺失，動保員遂會同頭前派出所警員、流浪動物之家基金會前往查訪，徐女起初與丈夫何姓男子矢口否認虐貓，但對於貓失蹤原因交代不清、說詞反覆，警方便將2人帶回派出所訊問。

後來警方突破心防，徐女辯稱去年11月飼養該貓，但因為亂抓物品，所以上網購買腳套，防止小貓抓傷家中物品，後來幫貓洗澡才發現，4隻腳已經脫毛紅腫，但因忙碌未將貓帶往醫院治療，沒想到12月中時，貓腳已經變黑發臭，且小貓不斷哀叫，擔心擾鄰之下，便將貓連同貓籠放置屋頂，但隔日前往查看時，貓已經不知去向，所以才通報失蹤。

由於徐女明知貓受傷，卻未帶去就醫且無任何處置作為，任憑傷口發臭發爛，導致其中一隻腳掌腐爛、腳趾骨外露，其餘3隻腳掌也必須截肢，已明顯違反動物保護法第6條，有明確虐待動物行為，警方訊後將2人函送新北地檢署偵辦。徐女飼養的其他3貓1狗也交由動保處帶回安置。

動保處呼籲飼主，使用腳套、項圈等物品，必須隨時注意動物狀況以及鬆緊度，若發現動物受傷就應立即停止使用，並立即前往就醫，如果放任動物病情惡化不作為導致肢體殘缺甚至死亡，恐涉違反動保法，將面臨刑責及罰金。本案飼主也被列入黑名單，不得再飼養犬貓及認養收容處所動物，同時須至新北市公立動物收容處所參與動物保護講習3小時。