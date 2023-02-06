嘉義縣空品各項指標改善率。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

環保署統計去年嘉義縣空氣品質健康戶外活動日數比率92.1％，比5年前提升17％，縣府環保局表示，這是5年來最佳，從各項汙染指標來看，去年縣內的空氣品質大幅改善，輔導畜牧業用環保節能設施改善異味有成效。

嘉義縣政府環保局表示，2022年環保署公布統計資料顯示，嘉義縣空氣品質健康戶外活動日數比率（AQI≦100）為92.1％；2022年PM10（懸浮微粒）濃度為34.2微克／立方公尺，較2018年大幅減少27.4微克／立方公尺，改善率達45％；PM2.5（細懸浮微粒）手動濃度為16.0微克／立方公尺，較2018年大幅減少6.1微克／立方公尺，改善率達28％。

嘉縣環保局表示，配合中央政策，加上實施跨局處、跨領域及跨縣市管制，嘉義縣訂定的第1期空氣汙染防制計畫（2020年至2023年)，各項汙染物減量都達到設定目標，且濃度值有逐年下降趨勢。

縣府表示，為改善空汙，近幾年來陸續推動相關環保措施，例如輔導畜牧業異味，推行環保節能設施，2022年陳情件數較2020年大幅下降3成；推廣z減量焚香、燒紙錢及放鞭炮；還有，與台糖公司合作，簽署環保友善協定種植綠林（肥）、廢水全回收農地澆灌、五分車及農耕機、施工機具加裝濾煙器。

此外，台灣化學纖維股份有限公司新港廠簽署環保友善協定增設排煙脫硝設施，減少排放氮氧化物NOx；空氣品質不良季節，雲嘉嘉南高屏6縣市跨區合作執行聯合稽查，包括檢視柴油車、營建工地、堆置場、露天燃燒的情形。