車主的游姓友人涉嫌變裝開走跑車，並由車主假稱車輛失竊。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

去年底一位保時捷跑車車主，向基隆市警察局報案，表示愛車在投宿旅館時失竊，但張姓車主在申請車輛失竊出險時，保險公司認為有異，請警方協助調查。基隆市警方經深入調查，認定張姓車主及游姓友人涉詐保，將兩人及全案移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局表示，去年底張男向警方報案，表示在基隆區某旅館投宿時，停放在該旅館地下停車場的保時捷Panamera跑車失竊，在取得了失竊證明後，便轉向保險公司申請理賠。保險公司在收案後，一方面由於理賠金額高達277萬元，另一方面也認為這起竊案有疑點，向基隆市警局第三分局偵查隊告發，請求進一步偵查。

警方調查後發現，張男報案時聲稱失竊的時間，與報警相隔了13天，且車主在報案時神色自若，沒有愛車失竊的焦慮。警方進一步調查時發現，地下停車場竟然沒有失竊保時捷出場的紀錄，經擴大調閱附近監視器後，警方發現失竊車輛緊跟一部白色自小客車駛離停車場，所以才會查無出場紀錄。

至此，警方幾乎已經可以確定，這起絕非一般的竊案。進一步調查後，發現車輛失竊當天，駕駛車輛的是一位身穿帽T，戴登山帽、口罩，僅露出一雙眼睛的男子。警方進一步比對身分，發現這名帽T男竟然是張男的友人游姓男子。

警方偵辦至此，認為張男及游男有詐領保險金的嫌疑，便向基隆地方法院申請搜索票，於5日前往游男的住處搜索，查扣游男作案用帽T及登山帽等證物。經過警方的初步偵詢，成功突破游男心防，透露已將保時捷跑車開到了屏東縣東港鎮，賣給了某車行。

警方在獲知車輛下落後，僱用拖吊車南下屏東，成功在東港鎮某車行尋回失竊的名貴保時捷跑車，將保時捷跑車運回基隆。基隆市警方將張男、游男二人，依涉犯《刑法》詐欺、竊盜及偽造文書等罪，併全案移送基隆地檢署偵辦，警方也將持續清查、釐清犯罪事實。