「不老男神」林志穎去年7月發生自撞意外，當下進行兩次修復手術，還在加護病房待了10天，之後林志穎一直低調靜養，只有透過社群曬照，身型看起來瘦了不少，他透露仍在全力復健中，X光照可以看見骨頭被植入不小的鈦合金固定，令許多粉絲心疼。近日林志穎與朋友用餐，卻被拍到將車停錯地方，遭員警開單。

據《TVBS》新聞網報導，林志穎被捕捉獨自開車到台北市中山區的餐廳與朋友聚會，開的是要價百萬的BMW I3電動車，不過林志穎停車的地方卻是貨車裝卸專用格，被巡邏員警發現後當場開出罰單，事後林志穎離開餐廳才發現被車上夾著紅單，只好收下開車離開，對此轄區警方表示屬於貨車裝卸專用，當時並非一般車輛可臨停時段，依照《道路交通管理處罰條例》第56條1項9款，可開罰600到1200元罰鍰。

林志穎去年7月22日駕駛特斯拉在桃園發生嚴重自撞意外，當時座車起火，發生車禍時第一時間就被熱心路人救出，緊急送往長庚醫院，車禍造成右手肩膀肱骨粉碎性骨折、顱內出血以及輕微腦震盪，因撞擊力道也產生右側氣血胸，在加護病房待了10天，手術後已經回家低調休養，估計復健至少需要一年時間。

林志穎去年12月時發文表示「全力復健」，時隔5個月車禍帶來的身體損傷還沒完全恢復，林志穎在留言區更貼出X光片，無奈表示「鈦合金手臂需要時間訓練」，X光片中可以看到他的骨頭中被植入不小的鈦合金固定，當初傷勢嚴重程度不言而喻，他也坦言：「說不痛是騙人的」，許多粉絲看到後都很心疼，紛紛祝福他能夠早日康復。