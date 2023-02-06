康舒今天下午舉行法說會，由許介立親自主持，康舒去年12月因認列淡水廠內部拆除，認列一次性費用6000萬元，加上匯兌損失4000萬元，公司自結單月稅後虧損6000萬元，每股淨損0.12元，就第4季來看，單季因匯兌損失達2億元，導致整季虧損，不過康舒投資長陳薇媛表示，公司第4季毛利率及營業淨利是大幅改善。

就今年各事業來看，康舒投資長陳薇媛表示，今年營運成長主要動能為企業電源本業及去年延後至今年出貨的車用電子，其中車用電子部分，日系客戶將於第1季開始出貨，如果符合預期，今年車用營收可望成長2到3倍，企業電源因第2季有新伺服器客戶進來，且網通設備電源料況改善，預計可望年成長15%，雖然智慧型手機及DT等市況不佳，消費性電源因今年上半年NB電源有斬獲，出貨大陸以外地區機種，預期年成長0%到5%，新能源因轉至新平台營運，今年營收將較去年減少。

去年第4季車用相關客戶訂單遞延至今年第1季，原本康舒預期，今年第1季與去年同期差不多，但因消費性產品衰退，NB及伺服器客戶訂單遞延，許介立表示，第1季將較去年同期有個位數的衰退，全年來看，第2季到第4季均會較去年同期成長，全年將較去年兩位數成長。

康舒科技日前宣布透過子公司，以總交易金額5.05億美元(約新台幣153億元)現金收購ABB Ltd旗下電源轉換事業部門(ABB Power Conversion；前身為「Lineage Power」)100%股權，法人詢問何時完成併購？陳薇媛表示，我們希望最快年中取得核准完成交割，下半年可以開始認營收。