國民黨立委王鴻薇去年指控前新竹市長林智堅論文涉嫌抄襲，遭林提告妨害名譽，不過台北地檢署認定，王爆料有所本，整起案件作不起訴處分。王鴻薇今（6）日在臉書發文怒批，林智堅被三重認證抄襲，那民進黨之前對她的汙衊抹黑現在都當沒事嗎，並直指蔡英文總統應該出來道歉。另有網友詢問王鴻薇會不會提起誣告，她也回應「有」。

王鴻薇提到，林智堅對她提告的加重誹謗，已經確定不起訴，雖然法律上的正義已經獲得伸張，「但是當時民進黨全黨挺一人，惡意攻擊我王鴻薇，汙衊我的人卻都裝作沒事」，同時點名了民進黨立委鄭運鵬、柯建銘、吳思瑤、蘇巧慧等4人。另還有網友表示「支持王委員提誣吿」，王鴻薇也斬釘截鐵地回應「有」。

此外，王鴻薇還強調，當台大學倫會宣布林智堅抄襲時，蔡英文總統曾說過，只要是完整看過2本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林沒有抄襲，要大家一起大聲地跟大家說，林智堅沒有抄襲，帶著全黨衝撞台大。

到了九合一敗選後，小英面對媒體訪問，對於林智堅的抄襲案仍是堅稱，「這件事情的相關人等，已經進行訴訟、救濟、訴願，我們就讓救濟跟訴願，來為整個社會解答這個問題。」王鴻薇狠嗆，蔡英文在當下仍不願意面對現實。

而現在林智堅被三重認證抄襲，中華大學撤銷學位，教育部訴願駁回、法院的認證，王鴻薇質問蔡英文還要硬拗嗎？「要不要帶著這些委員、側翼，告訴大家林智堅有沒有抄襲，鄭重地跟所有當時被你誤導的人民道歉？還是這又是另一次的，帶著全黨衝撞教育部、法院的開始？」