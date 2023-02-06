一名女網友稱男友曾在交往前向她坦白有炮友，還曾同居，後來她與男友交往半年後，意外發現男友仍與對方有聯繫，她更在床下發現一個假陽具，男友雖解釋只是該炮友當初遺留在房間，男友稱找到後想拿來跟她玩，她則崩潰罵「我覺得很噁心，人家用過的」並懷疑男友早已劈腿。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她的男友在交往前曾向她坦承有炮友，2人沒有結婚打算，原PO因此給男友一些時間清理對方留在家中的物品，之後交往過了半年，她赫然發現男友仍與對方有聯繫，而且男友家中會突然多出一些家庭備品，男友解釋是該炮友去大賣場買太多東西分給他的。

該女網友後來更在床板和床墊之間找到一個假陽具，男友解釋是炮友遺留在房內的，他找出來是想找一天與原PO玩，原PO則發文痛批「我覺得很噁心，人家用過」並懷疑男友根本又與對方連結了，男友還怪她太小心眼，稱以後多約對方一起吃飯，原PO就不會起疑了，讓原PO相當崩潰。

其他網友留言「交往前都說有炮友了妳還要，不是很帥就是很久」、「那種東西還能夠共用的嗎」、「這大概只有人與人的連結可信了，如果你們之間可以互相滿足的話，可能也不會有這種狀況」、「對你還有隱瞞你就直接分手了」、「毫無疑問分手啊，妳是想來個3P才爽嗎」。