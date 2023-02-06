農曆正月16日台東市街頭持續陣頭遶境，今天下午3時許，新生路1處借用為臨時壇的民宅，大量鞭炮突然不明原因引爆，凶猛的火勢如怪獸般從建物竄出，1名老人逃避不及，臉部被灼傷，還好醫急救無大礙，警方已帶回陣頭負責人進行偵訊。

台東市繼續連2天元宵陣頭繞境活動，有陣頭借用市區新生路1家建築師事務所前擺放臨時壇，並且在騎樓擺放大量鞭炮，不料下午將近3時，裡頭的鞭炮不明原因，突然轟的一聲起火爆炸，威力強大，嚇得在場人都逃竄。

1位陳姓老先生臉部被灼傷，他的兒子發現趕緊拉人逃出，自己的頭髮也被燒到捲曲，還好老先生傷勢不嚴重沒有生命危險。

消防隊緊急趕到時火勢己經撲滅，但是神像已經被燒得焦黑，隔壁的服飾店玻璃落地窗也都被燻黑，裡頭衣服都是濃濃的味道，被迫暫停營業，騎樓3、4部機車也都有被火勢波及。

消防隊和警方要求陣頭先把囤放的炮竹載走，同時也將負責人帶回偵訊。至於造成爆炸的真正原因還要警消調查。