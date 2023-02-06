國科會今天召開委員會議決議，為維持我國科技動能，將提前部署量子、太空及6G等新興科技；同時，將透過跨部會分工合作，加速產業資安化及扶植資安產業。

國科會今天召開委員會議，由國科會提報「113年度政府科技發展重點政策說明」、「110年全國科技動態調查結果」及數位發展部提報「資安產業發展規畫」。

國科會主委吳政忠表示，我國科技施政會重視長遠布局，因應國際多變局勢超前部署關鍵技術，以維持我國科技產業優勢。113年度科技施政除持續實踐5＋2產業創新及六大核心戰略產業等科技項目發展外，將擴大投入新興科技，於半導體、量子、太空、淨零探排、高齡科技及6G等關鍵議題的整合上，攜手各部會合作。

國科會將整合我國科技能量研發淨零科技關鍵技術，協助國內淨零科技與產業躍上國際舞台；因應台灣將步入高齡社會，國科會將以科技賦能打造高齡者健康、移居及樂活的生活日常環境，並帶動高齡科技產業發展成為國家進步的助力。

在通訊科技方面，國科會將強化跨部會合作，於現有的5G及低軌衛星通訊的發展基礎上，加碼投入6G次世代通訊布局，持續發展智慧化為主軸的新興產業生態系。

此外，數位發展部今年將產業資安列為施政重點，在機關協力上，將由國科會協調數位部所屬法人成立無人機聯合檢測實驗室，從3月1日起，由該實驗室提供相關檢測服務，以強化國產無人機資安防護能力並提升產業國際競爭力。

吳政忠指出，因應國際地緣政治形勢變化及後疫情時代產業變遷，資安產業成為台灣立足國際的必要。政府不僅要從產業資安層面積極推動，也將深耕上中游科技學術研究，並跨部會合作介接至中下游應用，再透過扶植社群衍生新創、促進國際資安合作交流、產業資安人才培育等作法，來深化我國自主資安技術研發。