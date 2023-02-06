台北市自來水事業處推動節約用水政策後，北市每日生活用水已從2010年的90萬公噸減少至2022年的84萬公噸。長期受缺水所苦的日本愛媛縣松山市昨派人拜訪北水處觀摩節水計畫、政策及具體作為，以精進松山市的抗旱、節水政策。

日本愛媛縣松山市由於地形、氣候關係，降雨多集中在春季至夏季，降雨分配不均，導致經常缺水，因此日前跟著台日松山機場對飛包機來台取經，指派松山市相關部門向北水處交流抗旱及節水宣導經驗。

北水處說明，近年來台北市全力推動節約用水政策，透過家戶節水到府服務、市府機關學校節水計畫、用水大戶節水輔導、節水宣導及學童節水教育等作為，北市每日生活用水量已從2010年的90萬公噸減少至2022年的84萬公噸，等同1年省下近 9000 座奧運泳池的用水。

其中，日方對於北水處3項政策相當感興趣，包含提供用戶馬桶漏水修復後，可憑復修費用扣抵下期水費，每年提撥 1.37 億元做為災害準備金，供於旱災時用戶節約用水的獎勵優惠，以及「公共場所用水平台」，利用紅綠燈號來管理機關學校用水量及確保水質。

北水處指出，有鑒於中南部旱情，北水處每年固定執行節水政策及教育推廣，日本愛媛縣松山市本次來台交流給予不少讚賞，期待雙方未來持續交流，共同抗旱節水。