「搖滾情人夢」週末登場，重量級卡司熱力開唱。(豐原區公所提供)

台中市豐原區公所將於11日下午6時至9時，在豐原區田心公園舉辦「112年度歡樂節慶音樂會-搖滾情人夢」，重磅邀請搖滾情人女神郭書瑤、原子少年出道團體FEniX、金鐘創作女聲琳誼、超級星光大道歌手林育澤等，帶來精彩演出；民眾於入場時即可領取酷炫的螢光棒，體驗參加小巨蛋演唱會的熱鬧氛圍。

豐原區公所區長洪峰明說，豐原擁有豐富觀光資源及豐碩特色物產，每年區公所都會在節慶期間精心規畫舉辦音樂藝術活動，邀請各地遊客前來豐原觀光旅遊。今年首度以搖滾曲風為主題，主打浪漫的戀愛氛圍及熱烈的搖滾元素，特別邀請多組重量級藝人熱力演唱。

同時提供所有參加民眾每人一份閃閃發亮的螢光棒，打造小巨蛋演唱會等級的音樂會，將為豐原區帶來新火花。活動更有包括iPhone14等總獎項高達50項，總價值超過10萬元的豐富摸彩獎品，還有政令宣導好禮大放送等攤位，歡迎大家把豐富的獎品帶回家。

洪峰明指出，本次音樂會為延續元宵節的歡樂氣氛，加碼贈送限量的「2023中臺灣元宵燈會Happy兔」小提燈，歡迎大家背著可愛的「HAPPY兔」到中央公園逛燈會！今年燈會結合中央公園地景地貌，規畫7大主題燈區、超過30組特色主題燈組，白天及夜晚有完全不一樣的視覺驚奇感受，主題呈現手法多元，相當好看！

元宵燈會更有全台首創水上機械動態主燈「幸福台中Happy兔」，高達10公尺，搭配130支光束秀、動態投影、水霧光影，氣勢磅礡，歡迎民眾把握時間，到中央公園觀賞主燈跳躍幸福的姿態。豐原區公所提醒，民眾當天18時起可於服務台排隊領摸彩券、螢光辦及「Happy兔」小提燈。