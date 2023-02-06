桃園市觀音區5日晚間發生一起強盜案件，一名郭姓女子騎機車行經富玉路時，遭2名男子鎖定，他們先向女子謊稱物品掉落使其停車，隨後持西瓜刀及棍棒強盜其身上財物，嫌犯得手3000元後騎車逃逸，大園警方獲報後調閱監視器以車追人，5小時內在大觀路上逮到涉案的兩名徐姓男子，全案依加重強盜罪移送偵辦。

謊稱民眾物品掉落強盜得手3000元，桃園大園警5小時內逮捕2嫌犯。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

大園警方表示，涉案的2名徐姓男子分別18、20歲，於5日晚間7時許騎乘機車行經富玉路時，看見郭姓女子獨自騎車，於是靠近郭女向其謊稱物品掉落誘騙她停車後，隨後持西瓜刀及棍棒恐嚇郭女交出身上財物，嫌犯得手3000元後騎車逃逸，被害人立即打電話向警方報案。

警方獲報後立即組成專案小組，積極調閱監視器以車追人，發現涉案車輛的行車軌跡一路逃竄至中壢區、桃園區、新北市鶯歌區等地，警方隨即通報線上警網加強查緝，直到6日0時許涉案車輛再度回到桃園市觀音區一帶，警方立即派員前往圍捕，順利在大觀路與四維路口攔獲該輛機車，2名徐姓男子見無處可逃於是坦承犯行，並帶同警方起獲棄置於路旁的西瓜刀及棍棒，警詢後依加重強盜罪將兩人移送桃園地檢署偵辦。