桃園市國中小學生在「我是小獸醫」技藝營，學習照護寵物及觀察寵物疾病。（呂筱蟬攝）

根據職場相關研究顯示，「寵物醫療保健」是近年來快速成長的新興產業，寒假期間東興國中與龍潭高中畜產保健科、育達高中合作，舉辦「我是小獸醫及小廚師」寒假技藝教育育樂營，參與活動的國中、國小學生透過多元職群體驗與試探，發覺自己的興趣與天賦。

活動由龍潭高中安排豐富課程，除介紹畜保科課程內容外，也有寵物疾病介紹、觀察寵物血液，進而進行寵物受傷簡單護理。下午則由育達高中安排「卡拉雞茄汁蝦仁黃金蛋包飯以及玉米濃湯」製作，學生動手洗菜、切菜並烹煮料理，除了得到滿滿的成就感外，也體會到家人料理餐點的辛苦。

東興國中校長林祺文表示，每年寒暑假積極辦理技藝教育育樂營，終於等到疫情趨緩讓營隊活動順利展開，今年共計開設7梯次的營隊，希望能提供更多的國中、小學生參與試探的機會，也首度和龍潭高中畜保科合作，將教室課程延伸到戶外牧場實作學習，提供學生更多元探索及觀摩的機會。

教育局則說，自2017年起補助學校辦理寒暑假技藝教育育樂營活動，鼓勵轄區內各國民中學自辦或與公私立高中職學校合作開辦寒暑假技藝育樂營，提供學生多元探索機會，今年開辦營隊課程內容涵蓋餐旅、家政、電機電子、設計、外語、商管、化工、機械、動力機械、農業、藝術及醫護等職群，吸引國中、小學高年級學生近2500人次免費報名參加。