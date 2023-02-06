南投縣立委補選，國民黨參選人林明溱質疑民進黨中央大軍壓境，動用國家資源、全黨打一人，抹黑攻擊汙辱南投人的智慧；民進黨參選蔡培慧則反詰林明溱，擁有豐沛的黨政資源，還有龐大金流為兒子買豪宅，不必裝可憐。

蔡培慧連日質疑林明溱擔任立委、縣長期間沒有建設。林明溱陣營則強調，林明溱曾被公民監督聯盟評比為「優質立委」，好表現有目共睹，呼籲對手別再造謠欺負人；而且，林明溱擔任兩屆立委期間，為南投爭取超過200億元經費，包括南投交流道、竹山南雲交流道等重要建設，另外，還有高速公路20公里免費的政策。

林明溱說，「專業問政」與「爭取經費」是立法委員的重要職責，也是他堅持努力的重點，此次參加立委補選，就是要為南投守護這一席。

蔡培慧則指出，林明溱任立委、縣長期間，總是說的比做到的多，當縣長卻不知道怎麼向中央爭取經費，老是喊沒有錢，也說不情楚自己的財產來源，更講不清楚他「守住一席」是為了誰？

而就林明溱陣營指稱的「大軍壓境、全黨打一人」，蔡培慧反詰，難道林明溱忘了自己也有龐大的黨政資源，還是把日前到南投輔選的國民黨主席朱立倫，當成「透明倫」？

蔡培慧強調，她擔任立委、行政院中部服務中心執行長任內，爭取中興大學設分校活化中興新村、協助140多所學校改善設備，修繕100條農路，大家有目共睹；她參選立委就是要為南投人爭一口氣，拒絕家族控制政治資源，年輕人參政要拒絕父子檔阻礙前途。