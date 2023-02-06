楊慶煌、況明潔當年演出《再世情緣》再造演藝事業高峰。（中視提供）

楊慶煌、況明潔當年演出《再世情緣》再造演藝事業高峰。（中視提供）

楊慶煌、況明潔當年演出《再世情緣》後一起皈依星雲大師。（楊慶煌提供）

楊慶煌感念星雲大師當年為他加持。（楊慶煌提供）

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲。況明潔與楊慶煌1992年主演的中視8點檔連續劇《再世情緣》，改編自星雲法師所著的傳記小說《玉琳國師傳》，況明潔、楊慶煌6日相繼在臉書Po照發文感念師父，況明潔說：「沒有師父就沒有《再世情緣》電視劇！」並回憶與星雲大師過去相處的點滴，楊慶煌也感謝大師為他加持，親自為他提取法名「普泉」。

《再世情緣》曾入圍第28屆金鐘獎「戲劇節目獎連續劇類」，況明潔更憑著此劇奠定8點檔女主角地位。楊慶煌當年在《再世情緣》飾演男主角玉琳國師，他發文感恩星雲大師在當年拍攝《再世情緣》給他的教導開示，籌辦佛光大學演唱會時，每場都親自來聽他演唱，「所有點點滴滴回憶湧上心頭。大師為我加持，讓我認識三寶，増長智慧，親自為我提取法名–普泉。願再續佛緣，阿彌佛陀。」

他受訪時感嘆：「我少了一個良師，全世界少了一個很慈悲的人。難過歸難過，但也高興看到這麼多人對大師有這麼多感念， 大師圓寂會乘願再來，祂們知道怎麼去怎麼來」。

楊慶煌表示，星雲大師是他進佛門的啟蒙老師，因為演了他筆下的玉琳國師，《再世情緣》也成為他演員生涯的轉捩點；他原本拍了20多部電影，因為勾峰找他這齣電視劇才跨足電視圈，當時勾峰問他「可否剃頭」，他心想「《報告班長》都剃頭了」，就接演了，沒想到這成了他人生中最難演的戲，「我竟然剃了光頭就不會演戲！就因為不自在。」當時他很懊惱自己演不來出家人、不懂出家人心路歷程，在佛光山拍戲時第一次見到大師，「大雄寶殿的廣場很大，大師帶著弟子出現在迴廊，我們在遠遠的地方拍戲，師父旁邊的弟子說那就是演玉琳的楊慶煌，沒想到大師掉頭就走，我心裡開始像被大石頭壓著般，想著大師是否覺得我演得不像他筆下人物、不像出家人，有很多問號。但其實大師是慈悲，不想要干擾我們」。

當晚他與佛光山其他法師們在會議室聚會，他看到會議室貼了兩幅星雲大師寫的字，分別是「放下」、「自在」，才突然頓悟：「我演出家師父，怎麼先把自己的罣礙上身？出家人出家後就是轉念為大愛，要先看破放下，才能自在隨意接受世間三千煩惱。我演玉琳時，本來每天被勾峰導演罵沒有慧根，後來因為大師這幾個字被點悟了」。

拍完《再世情緣》後，他與況明潔都皈依大師，社會上也興起一股皈依熱，他跟星雲大師的互動自此變多，「有次在台北道場見師父，師父親切問我在忙什麼，並聊起自己想要興學辦學」，正在拍《包青天》的他於是找來《包青天》製作人趙大深、經紀人夏玉順一起辦義唱演唱會，為師父籌辦佛光大學募款，「那時師父每一場演唱會都有來！」

他笑說，因為他的原因，後來全家人都皈依大師，都是虔誠的國際佛光人，尤其曾是歌手的姊姊楊雅卉，現在還是美國國際佛光會紐約分會副會長，經常辦講座、活動，讓外國人的小孩接受佛法，也多次帶國外的小朋友到台灣佛光山參觀。

外界常以為星雲法師是很有錢的出錢人，不過楊慶煌說，師父有次聊天提及他去日本弘法，有一天在雷門寺外看到有人賣手錶，因為當時已老花、眼睛看不清楚，想要買只數字很大的手錶，結果才兩千多元也要跟徒弟借錢，「我心想怎麼可能！後來才知道，師父說他身上也沒什麼錢，當時好像一個月才領一千多元。師父說，佛光山有佛光山的管理制度，管錢的人不能有權，管權力的人不能有錢！」