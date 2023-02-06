在俄羅斯入侵烏克蘭的戰場上，無人機的使用成為世人注目的焦點之一，全球最大的無人機公司大疆的產品當然也沒有缺席。大疆迅速崛起，並成為在全球舞台少數獲得成功的中國品牌之一，其成就令人驚豔。

根據Drone Industry Insights出具的調查報告，到2030年，全球無人機市場可望從2022年的306億美元成長至558億美元。目前大疆的全球市占率超過70%。

大疆第一款成功投入商用的無人機名為「Phantom」。公司創辦人汪滔曾表示，「Phantom」無人機讓大疆成為第一家「提供一般大眾軍用級技術」的公司。

「太靠譜」也成為其產品的不幸之處，大疆全球政策主管Adam Welsh表示，大疆無人機成為首選產品，對於那些想「不當使用」無人機的人也一樣。

不過，大疆的產品被用於戰爭所引發的爭議，並不是該公司唯一面臨的問題。

2021年12月，美國政府將這家總部位於深圳的中國無人機製造商打入投資黑名單，禁止美國投資人買賣大疆的股票。不過，此舉還是象徵性大於實質性，因為大疆並未發行股票上市。