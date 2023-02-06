詹啟賢指出，安特羅腸病毒71型疫苗歷經13年、耗費新台幣15億元，終於在今年度取得台灣藥證，對我而言是感情上的交待，有如釋重擔的感覺！

安特羅生技總經理張哲瑋說，第2季腸病毒疫苗將在台灣出貨，預期今年將生產15萬劑，將主攻自費市場為主。另外，安特羅腸病毒疫苗在越南進行三期臨床試驗，已和越南國營最大疫苗公司簽訂MOU，目標2025年上市。

國光生技流感疫苗原液去年進軍東歐市場，銷售成績亮眼，東歐合作夥伴今年持續深化合作面向，不僅今年流感疫苗原液訂單較去年倍增，國光流感疫苗更可望從東歐國家再進入中亞地區銷售；另外，今年來自天道的訂單更開出六倍成長，主要是因為去年國光第二條自動化無菌充填包裝線通過歐盟查廠認證，使得今年產線量能有效放大，對於爭取國際代工合作將是有利因素。韓國SCD黃斑部病變眼藥合作案，去年國光已提前完成製程開發，若一切順利，今年下半年有機會進入商業量產階段。