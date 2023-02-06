宏達電年初在全美最大國際消費性電子展上發表同時具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機-VIVE XR Elite後，獲評選為「CES 2023最佳展品」，以最完整的沉浸式虛實互動體驗，讓使用者在遊戲、娛樂、健身、商務、和教育應用等領域，皆可透過現實與虛擬世界的整合，輕鬆進入元宇宙的世界。