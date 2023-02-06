宏達電年初在全美最大國際消費性電子展上發表同時具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機-VIVE XR Elite後，獲評選為「CES 2023最佳展品」，以最完整的沉浸式虛實互動體驗，讓使用者在遊戲、娛樂、健身、商務、和教育應用等領域，皆可透過現實與虛擬世界的整合，輕鬆進入元宇宙的世界。
《通信網路》宏達電1月營收2.15億元 年減40.2%
宏達電(2498)1月營收2.15億元，年減40.2%。針對即將到來的2023世界行動通訊大會，宏達電董事長暨執行長王雪紅再度受大會邀約擔任專題演講嘉賓，講題為「Is it time for co-creation? / 協同合作將是決定虛實整合新世界的成功關鍵？」，包括諾基亞總裁暨執行長佩卡‧隆德馬克、新加坡電信執行長袁坤滿、韓國電信執行長顧炫武，與義大利電信執行長彼得羅‧拉布莉歐拉將針對此議題提出看法。
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