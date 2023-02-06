宜蘭縣立委陳歐珀積極在為2024年立委選戰布局。（吳佩蓉攝）

宜蘭市前市長江聰淵在去年底參選縣長失利，但過年期間密集拜訪親朋好友，感受到大家對他的熱情及支持度不減，勸進他參選立委；經評估後，江聰淵參選立委的態度逐漸明朗化，近期內會正式對外宣布；現任立委陳歐珀表示，參選是每個人權利，他予以尊重，並希望在公平、競爭下，爭取選民認同。

江聰淵在去年宜蘭縣長選戰中失利，對他一路順遂且超過20年的政治生涯來說，打擊非常大！笑稱自己落選後，目前處於重新開機、調整的階段，但在過年期間拜訪感謝親友時，意外獲得大家熱情的鼓勵與支持，並勸進他參選2024年立委選戰，著實嚇一跳且深受感動，打動原本沒有的參選規畫。

他表示，近期內會召集相關團隊討論，盡快對外正式宣布是否加入立委選舉；江直言，在民進黨有很好的黨內初選機制，不論現任立委還是挑戰者，一定是黨內推出的優質人選，且在不互相攻擊狀況下，闡述自己的發展方向跟願景，不會有競爭上的困擾，相信多個選項是鄉親樂於見到的。

外傳前縣長、現任中央畜產會董事長林聰賢可能加入立委選戰，是否造成黨內廝殺？江聰淵說，絕對不會，因黨內從政同志都有很好的信念，強調初選只是一個過程，是要讓鄉親有更多選擇，故不會有分裂的情形，尤其民進黨現在還是處於檢討階段，遂沒有互相攻擊的本錢，目標統一向前，找到能繼續獲得大家支持的力量，是現在當務之急的。

對此，立委陳歐珀表示，參選是每個人權利，他予以尊重，並希望在公平、競爭下，爭取選民認同。他說，基於對鄉親承諾與爭取建設延續性，責無旁貸必須爭取參選立委，未來5年是宜蘭建設高峰期，預計會有5千億元的重大建設案，且交通部針對高鐵延伸宜蘭、鐵路高架及蘇花安等，應該會在2026年動工，將持續關注追蹤，盼促成早日實現。