為鼓勵企業推動工作生活平衡措施，營造友善職場，新竹市政府強化宣導勞動部推動的「推動工作與生活平衡補助計畫」，鼓勵企業於6月30日申請補助，最高補助8成，讓員工能夠兼顧工作及生活需求，也有助於企業降低流動率，打造企業競爭力。

市府勞工處長黃錦源表示，企業推動工作與生活平衡，可歸納為工作悠活、家庭樂活、健康快活等3大範疇，其中擴大彈性上下班時間，就是屬於工作悠活的彈性工作安排。

而此次配合勞動部推動的工作與生活平衡補助計畫，是針對企業辦理員工關懷與協助課程、員工紓壓課程、友善家庭措施、兒童或長者臨時照顧空間、中高齡員工退休準備及調適協助措施等補助方案，歡迎企業提出申請。

市長高虹安表示，為平衡市府員工工作與家庭照顧責任，市府也如企業推動員工工作與生活平衡中的工作悠活政策，協助緩解員工上下班交通壅塞與接送小孩等問題，將自3月1日起擴大彈性上下班時間，促進員工工作與生活平衡，且彈性上下班時間擴大至1小時在新竹縣已行之有年，民眾洽公單位由機關首長安排，不受彈性工時影響。

高虹安強調，市府積極改善員工工作與生活平衡措施，呼籲企業也能共同響應，透過多元的制度與措施予以支持，使勞工彈性安排工時、自在生活，兼顧員工工作與家庭需求，創造勞資雙贏，為新竹市打造友善工作環境。

勞工處指出，推動工作與生活平衡補助計畫，其補助項目如辦理課程可補助講師鐘點費；友善家庭措施可補助門票及餐費；兒童或長者臨時照顧空間可補助空間設備費等。

並以企業規模、參與的人數核定補助費用，雇用勞工人數在251人以上者，最高補助7成；雇用勞工人數100人到250人，則最高補助8成。

勞工處並呼籲企業提前評估員工需求，規畫工作與生活平衡措施以申請補助，勞動部受理期間為即日起至6月30日，相關補助申請及宣導說明會資訊請至工作生活平衡網查詢，或洽詢服務專線1955。