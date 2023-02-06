即使被美國列入黑名單，大陸大疆創新（DJI）仍是全球無人機的領導品牌，市占率超過7成以上，大疆高層直言，大疆是第一家將「軍用級」技術帶給大眾的企業，或許最不幸的消息是，大疆的無人機非常可靠。

CNBC報導，研究機構Drone Industry Insights最新報告指出，全球無人機市場持續擴大，將從2022年的306億美元成長至2030年的558億美元，其中大疆有望吃下超過7成的市佔率。

即使大疆在2021年11月被美國列入投資黑名單，禁止美國人買賣該公司的股票，去年10月大疆被認為與中共軍方有密切關係，再被列入實體清單，無法與美國企業與組織進行任何往來。

大疆全球策略負責人Adam Welsh表示，或許最不幸的事情是，大疆的無人機非常可靠，已經成為一個非選不可的品牌，就連那些想「不正當」使用無人機的人也推崇。

大疆創辦人Frank Wang則強調，大疆是第一家將「軍用級」技術帶給大眾的企業，這也是大疆之所以能夠成功的原因。大疆在商業上第一個獲得成功的牌子是Phantom無人機。