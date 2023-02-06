想買房看過來 國產署今年首標都更分回宅 16:432023/02/06 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 買房族注意了，財政部國有財產署近日公告標售萬華全坤威峰和古亭冠德羅斯福兩處都更分回宅，前者一戶，後者18戶，將於24日開標。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 其中冠德羅斯福每戶底價約1.2億元至1.4億元；全坤威峰單戶底價4,400餘萬元。 星光名氣如浮雲 藝起買房才實在 月薪3萬女想買千萬透天 揪男友貸30年 鄉民一看戰翻了 白龍王助攻卞慶華買房 徐凱希不藏私公開招財脫單秘招 #買房 #都更分回 #全坤 #威峰 #冠德羅斯福 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 承載夢想的移動城堡 04:102023/01/22 藝文副刊 年輕人買房「新加坡能為何台灣不能」 房產專家揭殘酷原因 22:112023/02/02 生活 堅信房價會跌10年！8年級弟妹全買房 7年級租屋哥：年輕人太衝動 22:032023/01/27 生活 星總理1句「台灣年輕人買不起房」 網怒嗆綠營：被害死 18:092023/02/01 政治 買房完成簽約 屋主突「冒出1句話」 買家傻了 10:002023/01/25 房市新訊 平均地權條例將上路，雷仲達：限制私法人買房 豪宅衝擊最大 04:102023/02/03 金融．稅務 買房想邀妹妹們同住！人夫嘆老婆不支持 網急勸離婚 09:052023/01/25 生活 北市買房熱點 市民大道連冠 04:102023/01/18 產業特刊 用鏡頭看台灣》承載夢想的移動城堡 17:422023/01/22 生活 買房貸款1千萬 銀行最愛哪種職業？網一面倒：軍公教 「這3種」也超讚 15:252023/01/20 財經 大學念企管 他驚「8成同學都買房」網揭1關鍵 09:192023/01/31 生活 梁文傑稱「年輕人有爸媽幫買房」 凌濤痛批：未提政府缺失 14:402023/01/19 政治 永慶房屋：盤點台北五大廟宇周遭房市 「行天宮」含金量最高 「龍山寺」打破房價凹陷區定律 14:032023/02/02 財經 買新不買舊大錯特錯？打炒房中古屋不敗，老屋優勢5重點！ 11:022023/01/23 房市新訊 念企管80％都買房？新進屋主揭殘酷真相 「無殼蝸牛」都有2大特徵 01:242023/02/02 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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