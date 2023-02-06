其中冠德羅斯福每戶底價約1.2億元至1.4億元；全坤威峰單戶底價4,400餘萬元。

星光名氣如浮雲 藝起買房才實在
月薪3萬女想買千萬透天 揪男友貸30年 鄉民一看戰翻了
白龍王助攻卞慶華買房　徐凱希不藏私公開招財脫單秘招
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