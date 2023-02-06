現年40歲的職業挖土機司機薩莎‧沃波兒（Sasha Walpole）自稱是奪走哈利初夜的女主角

哈利王子在回憶錄《備胎》（Spare）中透露，自己的第一次是和一名較他年長，並喜歡馬的女性發生的。消息傳出後，各方紛紛猜測，女主角究竟是誰。除了英國女星伊麗莎白赫莉（Liz Hurley）外，身為英國科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）執行長的蘇珊娜·哈薇（Suzannah Harvey）也成為大家議論的對象。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）和《紐約郵報》（New York Post）5日報導，現年40歲的職業挖土機司機薩莎‧沃波兒（Sasha Walpole）出面說，2001年7月時，19歲的她因為慶生，和哈利喝了好幾杯酒。兩人原本說好，要去外面抽菸，但最後在哈利激吻下，她卻和當時還不滿17歲的他在酒吧後的草地上發生關係，前後只有5分鐘。

她還記得，當時哈利穿著四角內褲，兩人甚麼話也沒說。完事後，兩人分別走回酒吧，雖然他們離開的時間不長，但保安團隊已開始四處尋找哈利。薩莎說，當時她並不知道，哈利還是處男，但後來她回想起來，覺得他應該是。

雖然事後她告訴母親，但從此絕口不提，就這樣過了21年，直到哈利出書提起，說一名較年長的女性和他發生關係，並把他當年輕種馬般，在迅速騎過後，就拍了拍他的屁股，讓他走人，她才向父親和盤托出。

如今以開怪手為業的薩莎已是兩個孩子的媽，她說，第二天她在廚房告訴母親時，因為老媽知道她有吃避孕藥，因此沒多說些什麼。至於父親當時則是有聽沒到，因為他不太想知道青春期女兒幹了些什麼事。

此外，薩莎說，當時她會認識哈利，兩人甚至成為哥兒們，是因為在查爾斯位於英格蘭西部格洛斯特郡（Gloucestershire）的海格洛夫莊園（Highgrove House）當馬夫。而她邀他出席自己19歲生日派對那天，他還送了她布偶人物「豬小姐」（Miss Piggy）的填充玩具。

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