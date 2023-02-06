韓國駐華大使館一名高官6日在北京接受韓媒特派記者們採訪時表示，中國境內新冠疫情趨穩，希望圍繞防疫措施的兩國矛盾能夠盡快得到化解。他表示，韓方防疫政策旨在保護本國公民，僅此而已，因此相關問題不能給韓中關係帶來負面影響。希望因防疫措施引發的當前局面能在本月內得到緩解。

韓聯社報導，針對中國政府1日起對自韓入境旅客進行核酸檢測，但中國籍旅客免檢入境。高官對此表示憂慮，認為這樣的舉措不僅不利於韓中關係發展，還可能給兩國公民的友好情感帶來負面影響。

韓國務總理韓悳洙日前曾暗示，防疫部門將根據中國境內疫情形勢、自華入境陽性率走勢等，可考慮提前取消對華入境防疫措施。自華入韓旅客的陽性率也從1月4日的31.4％降至5日的1％。

鑒於中國新冠疫情迅速擴散，韓國駐華使領館1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期居留簽證，要求來自中國的入境旅客提供行前新冠病毒檢測陰性證明，並接受落地檢。中方隨後暫停辦理韓國公民赴華短期簽證，並宣布暫停韓國公民來華72／144小時過境免簽政策。

1月27日，韓方決定延長暫停簽發中國公民赴韓短期簽證措施至2月28日。之後中方決定針對自韓入華人員進行落地檢。