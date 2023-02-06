農委會主委陳吉仲6日南下屏東視察鳳梨產銷狀況，並表示，台灣鳳梨肉質纖細、風味香甜，不受大陸暫停輸入影響，成功調整海外目標新興市場包括日、韓、香港及加拿大等國，展現產業韌性，目前陸續進入產季，相信今年可再創佳績。

農委會主委陳吉仲(左)南下屏東，關心今年鳳梨產銷情況。(林和生攝)

統計去年鳳梨外銷量達2萬468公噸，是台灣重要的外銷水果，其中輸日達1萬7499公噸，與前年1萬7850公噸相當，已成為主要出口國。

農委會於2021年至2024年將導入農產品冷鏈運銷體系，輔導農民團體與農企業改善農產品供應鏈，共投入126億元，建立旗艦及區域冷鏈物流中心、升級檢疫處理場所、強化批發市場低溫貯儲設備等農產品冷鏈物流場域，大幅提升外銷到貨品質，有效提高農民收益。

以鳳梨為例，去年金鑽鳳梨產地平均價格為每公斤23.02元，較前年價格22.13元，增加4％，相比2020年20.47元，更增加12％。

農糧署表示，今年全台鳳梨預估收穫面積約7200公頃，產量37萬4000公噸，盛產期為2月至7月，主產地為屏東縣、高雄市、臺南市、嘉義縣、雲林縣及南投縣等地區，依序往北採收。

近年積極輔導農民及農民團體優化田間管理技術，取得產銷履歷溯源管理供貨品質及建立完善的冷鏈供應體系等，確保供貨品質與安全。

此次訪視的南荔果生產合作社，配合政府冷鏈政策，斥資購置現代化集運包裝設施設備，完善冷鏈體系，每日可處理20公噸果品，儲運保鮮期由原本7至10天，可再延長5至8天，能有效拓展果品的海內外市場，強化到貨品質。