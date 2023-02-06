一名男性軍人在派對上認識一名漂亮女子，事後男子和友人及女子共3人一同搭計程車返家，軍人見友人下車後，一時色心大起要求司機將目的地改至汽車旅館，並趁女子意識不清時脫去她衣褲2度性侵，事後女子清醒後得知遭侵犯，氣得報警提告。

阿倫（化名）為現役軍人，2022年2月間阿倫在朋友舉辦的生日派對認識小花（化名），阿倫見小花在派對上喝茫，兩人偕同共同好友在凌晨3點搭計程車離開，友人先下車後，阿倫馬上要計程車司機變更導航路線，將目的地改到汽車旅館，並趁小花意識不清時2度性侵得逞，小花清醒後氣得報警提告。

阿倫到案後坦承不諱，法官審酌阿倫為滿足一己之性慾，漠視小花性自主權而乘機對小花進行性交，使小花承受性自主權及身體自主權遭受侵犯之苦痛，然念及阿倫坦承犯行認錯，未無端耗費司法資源，且主動與小花達成調解並履行調解內容，而展現積極彌補過錯之作為，犯後態度並非惡劣，兼衡阿倫高職畢業、無子女、為現役軍人而須扶養父母之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，依犯乘機性交罪，處有期徒刑1年10月。緩刑3年，並應於判決確定日起1年內接受法治教育2場次。緩刑期間付保護管束。

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