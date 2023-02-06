近年一向快速增長的進口牛奶卻在2022年失速。根據大陸海關資料顯示，2022年進口包裝牛奶總量大跌27.5％、跌至4年來的最低，而以進口牛奶為主要業務的品喔食品，也預計2022年淨利大跌近9成。業內看來，主要是疫情等影響帶來的高成本，讓「洋牛奶」在大陸國內市場暫時失去競爭優勢。

但獨立乳業分析師宋亮看來，進口牛奶對於大陸國內牛奶消費是一個重要補充，特別是國內外的牛奶成本存在差距，部分進口牛奶的價格實際要低於國內同等產品，也會吸引部分消費者。且部分消費者對進口牛奶也有偏好，因此未來一旦局勢好轉，進口牛奶的市場還會逐步恢復。

據中國奶業貿易月報顯示，2022全年大陸共進口各類乳製品327.2萬噸、年減17.1％，全年包裝牛奶的進口量也大幅下降，進口總量為72.2萬噸、年減幅27.5％；進口金額6.7億美元、年減23.1％。

根據第一財經報導，進口牛奶總量跳水的背後，更多是受到疫情和歐洲市場不穩定的間接影響。從事食品進口貿易的寧波商人張元（化名）表示，進口牛奶生意目前並不賺錢，原本運作的義大利、西班牙兩國的進口牛奶業務如今都在暫停狀態。

據了解，雖然歐洲當地的牛奶價格漲幅並不算大，但由於俄烏戰爭導致歐洲能源危機，讓生產、物料等成本大幅上漲，最終導致產品成本不斷提升。目前張元代理的兩款進口牛奶的結算價格漲幅都已超過30％，而進口牛奶的毛利率不過20％左右，所以這一生意只能暫停。

而透過資料顯示，2022年大陸進口的包裝牛奶總量中有56.6％來自歐盟、年減35.1％，歐盟國家中又主要來自德國和波蘭，後兩者也是能源危機影響較大的兩個國家。